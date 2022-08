Grote natuurbrand in De Peel, blushelikopter en handcrew opgeroepen

In natuurgebied De Peel woedt deze woensdagochtend een zeer grote brand. Zo'n twee hectare is in vlammen opgegaan. Het vuur woedt op de provinciegrens met Limburg. Dikke rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Vier brandweerpelotons bestrijden de brand, waaronder twee uit Brabant. Ook zijn een blushelikopter, droneteam en de handcrew onderweg.

De brand woedt bij het Limburgse Griendtsveen. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft opgeschaald naar 'zeer grote natuurbrand'.

Hulpdiensten zijn massaal bij het natuurgebied aanwezig. De Brabantse brandweer is er met twee pelotons, net als twee uit Limburg. Zo'n peloton bestaat uit vier tankautospuiten en een waterwagen. Ook een blushelikopter en een droneteam zijn opgeroepen. Het lijkt erop dat de brand zich vooral naar de westkant uitbreidt. Dat is richting onze provincie.

Blushelikopter opgeroepen

"Ik vermoed dat we in de loop van de dag meer mensen die kant op sturen", zegt een voorlichter van de brandweer in zuidoost-Brabant. "De Peel is een groot, ondoordringbaar gebied met veel veen. Het kost veel handwerk om ergens te komen. Het zou kunnen dat dit een langdurige inzet wordt. Aangezien het vandaag erg warm wordt, kan ik me voorstellen dat brandweerlieden snel worden afgelost."

Om die reden is ook de speciale handcrew voor natuurbranden uit Overijssel onderweg naar De Peel. In Zuid-Nederland liggen al anderhalf jaar plannen voor de oprichting van een soortgelijk team. In het voorjaar van 2023 moet dat operationeel zijn. Dat is later dan gepland.

'Kom niet kijken'

De brandweer vraagt mensen om niet te komen kijken. "We moeten de weg vrij houden voor de hulpdiensten. Kom niet naar het gebied", schrijft 1Limburg. Ook adviseert de veiligheidsregio omwonenden ramen en deuren dicht te doen.

De eerste melding werd rond half zeven 's ochtends gedaan. Vogelaars zagen rookpluimen en waarschuwden de brandweer. Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onbekend.

Grootste Nederlandse natuurbrand

In 2020 was de Deurnese Peel het decor van de grootste Nederlandse natuurbrand ooit. Het vuur smeulde wekenlang ondergronds en was ondanks de inzet van veel brandweerlieden zeer moeilijk te bestrijden. Uiteindelijk ging 800 hectare natuurgebied verloren.