Boswachter Lieke machteloos bij weer grote Peelbrand: 'Was er al bang voor'

De nachtmerrie van boswachter Lieke Verhoeven komt deze woensdag (weer) uit. Al zeker twee hectare van natuurgebied De Peel, op de grens van Brabant en Limburg, is afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. 2,5 jaar geleden brandde al een heel groot deel van De Peel af. “Ik was er de afgelopen weken al bang voor."

Lieke Verhoeven kijkt op de Zwarte Plakweg in America richting de bossen waar grote rookwolken te zien zijn. Reeën rennen het gebied uit. Verhoeven baalt enorm: “Verschrikkelijk. Het lijkt erop dat het vuur aan het uitbreiden is. Balen. Na twee jaar weer een grote brand in De Peel.” 2,5 jaar geleden brandde maar liefst 800 hectare natuurgebied af aan de Brabantse kant van De Peel. Nu woedt een brand in het Limburgse deel. “Wij kunnen nu niks doen. Het is aan de brandweer. Wij zijn machteloos. Maar dit is wel een klap voor dit natuurgebied."

"Alles komt weer boven: de geur, de beelden, angst, hulpeloosheid."

De brand brengt weer alle herinneringen aan de grote brand van 2020 bij Lieke naar boven. “De geur, de beelden, angst, hulpeloosheid. We kunnen niet zoveel. Behalve hopen dat het snel uitgaat.” “2,5 jaar geleden was echt een ramp. Maar wat me toen opviel: de meest kwetsbare hoogveennatuur, de natte natuur, was nagenoeg onaangetast. Want natte natuur brandt natuurlijk niet. Ik ben voorzichtig positief dat dit hier ook zo is.” LEES OOK: Lieke is pas een half jaar boswachter en nu ziet ze 'haar' Deurnese Peel in vlammen opgaan Boswachter Lieke loopt door de afgebrande Peel: ‘Over een paar weken is het alweer een beetje groen’

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.