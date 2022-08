Man schiet in de lucht omdat jongens met gelblaster op voorbijgangers vuren

De politie heeft dinsdagavond een 30-jarige man uit Zundert aangehouden, omdat hij met een vuurwapen in de lucht had geschoten. Dat gebeurde rond half elf op de Mgr. Hopmansstraat in Roosendaal.

De man zou in de lucht hebben geschoten, omdat twee jongens in de Doctor Schaepmanlaan met een gelblaster op voorbijgangers schoten. Met een gelblaster worden kleine gel balletjes afgeschoten. Het is niet bekend of de man boos was of dat hij juist mee wilde doen. Hij zit nog vast en wordt verhoord. De politie vond een huls en arresteerde de 30-jarige man, maar het vuurwapen is niet gevonden. De voorbijgangers die door de jongens met gelballetjes werden beschoten, deden geen aangifte tegen de twee. De gelblasters zijn wel direct in beslag genomen voor vernietiging. Het hebben van een gelblaster is niet verboden, maar schieten op voorbijgangers wel, meldt de politie. Behalve dat het een brandende en pijnlijke plek geeft, kunnen ook kwetsbare lichaamsdelen als ogen worden geraakt. Ook kan de gelblaster worden aangezien voor een echt wapen, wat meldingen oplevert waar agenten mogelijk met getrokken dienstwapen op afgaan.

