Zo overleven kinderen (en hun ouders) de brugklas: 6 tips

Veel ouders met kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, is maandag een bijzondere dag. De start van het brugklasjaar is een spannende tijd met veel nieuwe prikkels voor alle partijen. De 45-jarige kinder- en gezinscoach Sissy Hermans uit Vlijmen geeft tips om de zorgen van ouders en kind hopelijk een beetje weg te nemen.

“Wat ik vooral merk is dat ouders moeten leren om los te laten", begint Hermans. “Er is geen buitenschoolse opvang meer dus een kind komt bijvoorbeeld alleen thuis."

De middelbare school is een nieuwe omgeving. Veel kinderen moeten van een dorp naar de grote stad gaan fietsen. "Hoewel sommigen daar enorm aan toe zijn, is die nieuwe situatie totaal anders dan die warme veilige basisschool. Sta er als ouder bij stil dat die nieuwe leefwereld enorm verandert en dat dat zorgt voor nieuwe uitdagingen.”

Tip 1: Luister wel, oordeel niet

“Als je kind tegen iets vervelends aanloopt, kom dan niet meteen met je eigen oplossing. Vraag eerst eens naar hoe jouw kind dat opgelost heeft. Bemoei je ook niet meteen met het huiswerk, omdat wij dat vroeger anders aangeleerd hebben. ‘Hoezo zit jij met je telefoon huiswerk te maken?’ Nou, omdat er op YouTube veel filmpjes staan die te maken hebben met de leerstof. Da's inderdaad heel anders dan wij het deden, maar hoort wel bij 2022.”

Tip 2: Neem de tijd om te wennen

“Jouw kind komt op een andere school met andere mensen en docenten. Daar moet een kind aan wennen. Ook aan de vermoeidheid, die mogelijk in huis weer allerlei irritaties opwekken. Geef het de tijd om te wennen en kruip niet meteen in de verzorgende, betweterige rol.”

Tip 3: Wees actief

“Kinderen hebben allerlei spullen nodig voor het nieuwe schooljaar en zeker brugklassers. Wees daar actief in, want die nieuwe fase in hun leven is ook vooral heel erg leuk. Zorg dat ze met een goed gevulde tas naar school gaan en laat ze dat zelf uitzoeken.”

Tip 4: Leren van fouten

“Loslaten betekent vooral ook dat je je kind alles vooral zelf moet laten ervaren. Sta niet om halfacht aan dat bed om ze eruit te halen: laat ze maar uitslapen en de consequenties merken. Ze leren juist van iets wat niet goed gaat. Geef ze de ruimte om fouten te maken.”

Tip 5: Maak alles bespreekbaar

“Er wordt in deze tijd veel gepraat over seksueel overschrijdend gedrag. Over sociale druk. Over de nadelen van roken en drugsgebruik. Maar het is naïef om te denken dat jouw kind die grenzen niet gaat opzoeken. Kinderen in mijn praktijk maar ook mijn eigen kinderen mogen dat vooral proberen, maar ze moeten het daarna wel vertellen. Ga het niet verbieden, want dat is voor kinderen juist een extra reden om het wél te doen. Deel jouw eigen bezorgdheid en angsten met je kind en hou het open.”

Tip 6: Vertrouw je kind

“Wat de zorgen over pesten of groepsdruk betreft: geef je kind het gevoel dat het goed is zoals het is. Kijk hoe het reageert op bijvoorbeeld de klassengroep op WhatsApp. Ik ben absoluut geen voorstander van gecontroleerd ouderschap. Om als een mafkees het huiswerk of een appgroep te checken. Daarmee beschadig je namelijk het vertrouwen van je kind. Práát voordat je controleert en ga vooral wel meteen tot actie over als jouw kind dat van je vraagt.”

“Nogmaals: het zit in onze aard om onze kinderen te behoeden voor fouten. Maar om het plat te zeggen: gún je kind nou gewoon wel de ruimte om gruwelijk op de bek te gaan. Daar worden ze sterk en veerkrachtig van. En wij als ouders ook.”