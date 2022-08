Militairen met gasmaskers en zware pantservoertuigen bij station in Tilburg

Millitairen met gasmaskers, zware pantservoertuigen en soldaten. Wie woensdag langs de parkeerplaats bij station Tilburg Universiteit kwam, moet haast wel haast gedacht hebben dat er iets ernstigs aan de hand was. Specialisten van het leger waren bezig met het onschadelijk maken van een koffertje met chemicaliën. Gelukkig was het een oefening.

"Het is een realistisch scenario", zegt luitenant Dennis. Een verkenningsteam gaat de boel verkennen en daarna wordt de omgeving weer veilig gemaakt. "Wat zij doen is hartstikke gevaarlijk werk, maar daarvoor hebben ze gelukkig de juiste beschermde kleding. Onderschat zeker niet wat giftige gassen met mensen kunnen doen".

Maar is het echt realistisch dat zo'n koffertje met chemicaliën gevonden wordt in Tilburg? "Als ik het eerlijk mag zeggen is dat in Tilburg nog niet zo heel waarschijnlijk. Maar bijvoorbeeld na een plofkraak zou best eens een chemische stof gevonden kunnen worden. Dat is altijd realistisch", zegt Dennis.

Tot nu toe heeft de speciale defensie-eenheid uit Oirschot 'in het echt' nog geen chemicaliën onschadelijk hoeven te maken. "Wij hebben de taak om 24 uur per dag paraat te zijn. Er kan ook iets misgaan bij fabrieken waar chemische stoffen liggen opgeslagen of bij lekkages", vertelt Dennis.