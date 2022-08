Meisje (2) breekt beide beentjes door mishandeling: stiefvader de cel in

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 37-jarige man uit Tilburg veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf voor het mishandelen van de 2-jarige dochter van zijn ex-vriendin. Ook moet hij zich laten behandelen bij een psychiatrisch centrum. Het kind liep bij de mishandeling meerdere botbreuken op en moest worden opgenomen in een ziekenhuis.

Het incident gebeurde tijdens de kerstdagen van 2020 in het huis van zijn toenmalige vriendin in Loosbroek. Toen de vrouw boodschappen ging doen, bleef de Tilburger alleen bij het slapende meisje achter.

Bij thuiskomst merkte de vrouw dat haar dochter bleef huilen en in elkaar zakte als ze haar kind probeerde te laten staan. Na een bezoek aan de huisartsenpost, werd het meisje doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar bleek dat zij 2 gebroken dijbenen en een gebroken scheenbeen had opgelopen.

Ernstig en ongebruikelijk letsel

Volgens de rechtbank staat in ieder geval vast dat het meisje het ernstige en zeer ongebruikelijke letsel heeft opgelopen toen zij alleen met de man in huis was. Voordat de moeder naar de supermarkt vertrok, kon ze nog lopen en staan.

De verdachte ontkent dat hij het meisje letsel heeft toegebracht en beweert dat hij niet weet wat er is gebeurd. Maar volgens de rechtbank er is geen ongeluk te bedenken dat past bij het letsel van het kind en legde de man steeds wisselende verklaringen af. Dat duidt erop dat hij iets te verzwijgen heeft.

Eerdere kindermishandeling

De rechtbank oordeelde dat de Tilburger zich schuldig heeft gemaakt aan zware mishandeling. Omdat de 37-jarige man in 2021 al werd veroordeeld tot een lange celstraf voor misdrijven tegen een kind van een andere partner, legde de rechtbank een zwaardere straf op dan de officier van justitie had geëist.

De Tilburger is tegen zijn eerdere veroordeling in beroep gegaan. Naar eigen zeggen maakt de rechtbank zich ernstige zorgen over de verdachte in relatie tot minderjarigen.

Naast de 20 maanden cel en de psychiatrische behandeling kreeg de 37-jarige man ook acht maanden voorwaardelijk. Bovendien moet hij het 2-jarige kind een schadevergoeding betalen.