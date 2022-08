1200 kinderen op één jeugdvakantieweek en toch dreigt er gevaar

De kindervakantieweek in Vught is een heel bijzondere. Er doen 1200 kinderen en 600 vrijwilligers aan mee en hij won dit jaar een Europese prijs bij een jongerentalentprogramma. In het verleden stonden ouders diep in de nacht in de rij om een plaatsje voor hun kroost te bemachtigen. Dat maakt het extra zuur dat er na 54 jaar een einde dreigt te komen aan Jeugd Aktief.

De school naast het terrein van de kindervakantieweek gaat uitbreiden en daardoor blijft er te weinig ruimte over. "We weten niet waar we naartoe moeten", vertelt bestuurslid Lonneke Zwanenberg. Het evenemententerrein is tien jaar geleden speciaal voor de jeugdweek aangelegd. Er zijn elektriciteitsaansluitingen en er is riolering voor de wc's en wasbakken. "We hadden gehoopt hier nog minstens vijftig jaar door te kunnen gaan", vertelt Lonneke. In Vught doen maar liefst 1200 kinderen en 600 vrijwilligers mee aan Jeugd Aktief. Van hen zijn er 150 het hele jaar bezig met de organisatie. Kinderen doen vaak eerst zelf mee en worden zijn ze begeleider. Lonneke: "Vroeger stonden ouders in de rij. Tegenwoordig gaat dat eerst online en moeten de ouders zich daarna op een bepaalde dag melden om mee te kunnen loten voor een plekje. De belangstelling is nog steeds heel groot." In een lokale Facebookgroep wordt 'gestreden' om plekken die vrijkomen als iemand afzegt of te laat betaalt.

"Het is niet een evenement dat je zomaar oppakt en ergens anders neerzet."

Tim van de Westerlaken was 5 toen hij 23 jaar geleden als kind voor het eerst meedeed. Nu zit hij in het bestuur. "Jeugd Aktief speelt een belangrijke sociale rol in het dorp. Het is niet een evenement dat je zomaar oppakt en ergens anders neerzet", vertelt Tim. "Voor 2024 moet de uitbreiding van de school klaar zijn, dus dat betekent dat dit jaar misschien de laatste keer is dat we onze eigen plek kunnen gebruiken. Onbegrijpelijk, want juist dit jaar hebben we bij een jongerentalentprogramma nog een Europese prijs gewonnen." "Afgelopen weekend zijn leden van de gemeenteraad komen kijken hoe we dit hier organiseren en hoe belangrijk het is voor de kinderen en hun ouders. Hopelijk houden ze daar bij hun beslissing rekening mee", zegt Lonneke.