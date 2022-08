Albert West krijgt een monument en zijn dochter Josine vindt dat geweldig

Albert West krijgt een monument in zijn eigen dorp Rosmalen. De zanger overleed in 2015, maar zijn vrienden zijn hem niet vergeten. Toen ze het idee voor een kunstwerk voorstelden aan Alberts dochter Josine Eijkens Westelaken, schoot ze vol. “Ik dacht: dat heb je toch maar voor elkaar gekregen, pap!"

Het monument komt bij partycentrum De Kentering, midden in het dorp. Vrijdag, op Alberts verjaardag, is de onthulling. Josine vindt dat haar vader het ook echt verdient: “Hij deed altijd alles voor mensen, dus hoe mooi is het dat mensen ook nog iets voor hem willen doen?” Met The Shuffles scoorde Albert West in 1969 een wereldhit: 'Cha la la, I need you'. In de jaren zeventig ging hij solo en daarna had hij hits als 'Ginny come lately', 'Amarillo' en 'Give a little love' met Albert Hammond. Josine vindt het fijn dat mensen nog aan haar vader denken: “Fans zijn online nog met hem bezig en vrienden gaan naar zijn graf. Maar ik mis hem wel heel erg.”

“Als ik er strakjes langs loop, zal het me vast wel raken.”

Het kunstwerk van Diederick Kraaijeveld is voor Josine een manier om haar vader dicht bij zich te houden. De houten sculptuur zit vol met spullen van Albert West, zoals een gouden plaat, een tennisbatje en zijn biljartkeu: “Het is heel persoonlijk, dus het komt wel binnen. Als ik er strakjes langsloop, zal het me vast wel raken. Maar ik ben ook heel trots.” Natuurlijk had Albert West grote successen als artiest. Toch was dat niet wat zijn dierbaren en collega’s zich als eerste van hem herinneren. “Het was gewoon een heerlijk mens”, vertelde Corry Konings kort na zijn overlijden. En Anita Meijer zei: “Hij had altijd aandacht voor je."

“Natuurlijk was hij een goede artiest, maar hij was ook heel lief.”

Als Josine over deze kant van haar vader vertelt, schiet ze toch weer vol: "Hij was altijd met zijn vak bezig, maar ook met andere mensen. Natuurlijk vind ik hem een heel goede artiest en hij kon heel goed zingen. Maar hij was ook heel lief. Hij vond iedereen leuk en is altijd zichzelf gebleven." Dat kan Brigitte Vis ook bevestigen. Ze is de dochter van Jan Vis, die meer dan veertig jaar de manager was van Albert West. "Ze zijn samen begonnen", weet Brigitte. Zelf zit ze 34 jaar in de zaak, dankzij Albert: "Ik wilde verkoop van artiesten gaan doen. Maar mijn vader zag dat helemaal niet zitten. Er waren toen alleen mannen op kantoor, dus mijn vader zei: 'Dat gaat niet gebeuren.' Maar Albert riep: 'Dat kan ze makkelijk, gewoon laten doen!' En we zijn samen de hele wereld over geweest." En toch, als je nu de naam Albert West roept, zullen al best veel mensen je vragend aankijken. Roem is vergankelijk, weet ook Brigitte: "En dat hoort ook hè, want het leven gaat door. Als je er niet meer bent, tel je niet meer mee. Maar dan is zo'n kunstwerk toch geweldig? Er komt ook een QR-code bij, zodat je online nog kunt zien wie hij was." Het monument van Albert West wordt vrijdagmiddag om vier uur onthuld door Josine en Joke, de vrouw van Albert West, in het bijzijn van burgemeester Jack Mikkers. Josine: "Ik weet zeker dat ie boven op een wolkje zit en denkt: 'Dat heb ik toch maar weer geflikt!'"