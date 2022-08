Brute overval op chaletbewoner in Vinkel: twee mannen de cel in

Twee mannen (22 en 23) zijn veroordeeld tot celstraffen van een half jaar en een jaar voor een overval op een chalet in recreatiepark Dierenbos in Vinkel. Dat gebeurde op 21 februari van dit jaar.

De bewoner van het chalet in Vinkel werd die zondagnacht door de overvallers vastgebonden en mishandeld. De bewoner, een man van toen 20 jaar, werd door de twee mannen overrompeld toen hij thuiskwam. Het slachtoffer liep bij de overval lichte verwondingen op in het gezicht.

De overvallers (22 en 23) die oorspronkelijk uit Somalië en Burundi komen en nu in Oss wonen. gingen er vervolgens in een auto vandoor. Ze maakten onder meer geld, een Playstation, merkkleding en twee telefoons buit. Even voor drie uur wist het slachtoffer zelf de politie te bellen.

Beide overvallers werden aangehouden toen ze het park verlieten en een stopteken kregen.

Veel lagere straffen

De straffen vallen veel lager uit dan de geëiste 4,5 en 3,5 jaar cel. De rechtbank vindt de diefstal van het geld en de spullen wel bewezen, maar heeft grote moeite om te achterhalen wat er nu precies is gebeurd.

Omdat de verklaring over de mishandeling en het vastbinden van de bewoner zo uiteenlopen, kan de rechtbank daar geen straf voor opleggen. Ook was voor de rechtbank onduidelijk of er nog een derde overvaller was.

De overvallers moeten het slachtoffer een schadevergoeding betalen voor de gestolen spullen.

