Henny Vrienten blikt terug op zijn leven: 'Als een reis naar de maan'

Welke liedjes staan er op '4us', een van Doe Maars meest succesvolle platen? Je zou denken dat zanger en bassist Henny Vrienten dat moet weten. Maar nee hoor: “Henny zei: ‘Ik bén de liedjes. Dus ik luister de platen niet, ik weet niet wat erop staat'." Vrienten overleed in april en werd 73 jaar oud. Martin Kuiper had hem uitgebreid gesproken en besloot er een film van te maken. Het resultaat is zaterdag te zien in Tilburg.

Kuiper interviewt muzikanten voor zijn YouTubekanaal FaceCulture, van Steve Lukather van Toto tot Gilbert O’Sullivan. Met voormalig tieneridool Henny Vrienten had hij meerdere lange gesprekken: 3,5 uur interviewmateriaal. “Toen hij overleed, ben ik dingen gaan terugkijken en dacht ik: hee, dit is wel heel mooi.”

Vrienten ziet titels als 'Heroïne', 'Bang', 'Zoek het zelf maar uit' en 'Nooit meer slapen': “Hij realiseerde zich dat het een heel bange plaat was. ‘Het is een goede plaat, maar wat waren we bang’, zegt hij.”

Het moment dat Kuiper zijn mobiele telefoon aan Vrienten geeft met daarop de lijst met liedjes van '4us' is een van de opvallende momenten in ‘Henny Vrienten - In Zijn Eigen Woorden’. Kuiper: "Als ik hem de tracklijst geef, zie je hem op dat moment de analyse maken.”

Kuiper: “Lange tijd wilde Vrienten niet over Doe Maar praten. Het was traumatisch. Maar de comeback in 2000 heeft louterend gewerkt. Daarna is hij langzaam toegegroeid naar een moment dat hij Doe Maar heeft omarmd, dat hij echt supertrots was.”

Natuurlijk komt de roemruchte geschiedenis van Doe Maar, de meest succesvolle Nederlandstalige band aller tijden, uitgebreid ter sprake in de film. Vrienten schreef samen met Ernst Jansz de meeste teksten. Hij erkent dat het hem veel heeft gebracht: “Het was als een reis naar de maan”, zegt hij daarover. Maar ook: “Het is niet uit te leggen. Het heeft iets van een mysterie, een schat die je bij je draagt.”

Daarna gaat het over de band met zijn vader. “Je bent een burger en je bent laf”, riep Vrieten ooit tegen zijn vader. “Dat nam hij me niet in dank af. En ik mezelf ook niet, achteraf”, zegt hij erover in de film.

Kuiper sprak met Vrienten ook over zijn jeugd in Hilvarenbeek: "Mijn vader zei niet veel en mijn moeder kon niet zwijgen. Dus ik luisterde alleen naar mezelf. Waar ik naar zocht dat kon ik thuis niet krijgen."

Over sommige zaken viel niet te praten, merkte Kuiper: “De sappige details. Uit een lied als ‘Je loopt je lul achterna’ kun je opmaken dat hij wel genoten heeft van het succes. Hij was niet altijd trouw. Maar details kreeg je niet en dat hoeft ook niet.”

Tijdens het maken van de film ging Kuiper positiever denken over Vrienten: “Mijn beeld was dat hij afstandelijk was en een beetje streng. Maar hij was een warme en lieve man. En een geniale songwriter. Hij was de arrangeur, de man die erg goede ideeën had over hoe hij de Doe Maar-liedjes wilde inkleuren.”

De film 'Henny Vrienten - In Zijn Eigen Woorden' is op 3 september te zien op het Music Film Festival in Tilburg. Meer informatie vind je hier.