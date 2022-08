Huijbergen tegen opvanglocatie asielzoekers, inwoners hangen spandoeken op

Inwoners van Huijbergen vrezen de mogelijke komst van een opvanglocatie voor zevenhonderd tot duizend asielzoekers. Het dorp zou daardoor te veel mensen erbij krijgen, vinden ze. Uit protest hebben de inwoners spandoeken opgehangen bij het voormalige defensieterrein, de beoogde opvanglocatie. Bij de gemeente Woensdrecht, waar Huijbergen onder valt, overheerst het gevoel dat ze wordt gedwongen om asielzoekers op te vangen.

Uit verschillende hoeken komen signalen dat het oude defensieterrein in beeld is voor de opvang van asielzoekers. Wethouder Lars van der Beek van de gemeente Woensdrecht snapt heel goed dat mensen in het dorp willen weten waar ze aan toe zijn. Ook de gemeente zelf kijkt met argusogen naar 'Den Haag' waar de beslissingen voor de opvanglocaties worden genomen. Maar In de Hofstad blijft het nog angstvallig stil.

Oude garage met smeerputten

Eind juni bracht staatssecretaris Eric van den Burg een verkennend bezoek aan Huijbergen. Burgemeester Steven Adriaansen heeft toen aangegeven waarom de garages op het voormalige defensieterrein ongeschikt zouden zijn voor opvang.

Wethouder Van der Beek zet die argumenten nog eens op een rij. "De impact van 700 tot 1000 asielzoekers is te groot op een dorp met 2100 inwoners. Bovendien geldt voor het terrein beperkende maatregelen waaronder een Natura-2000-richtlijn. Verder is het geen goede plek om mensen op te vangen. Het is eigenlijk een oude garage met smeerputten. Daar kun je zeker niet zoveel mensen opvangen.”

Geen dwang

Na het bezoek van de staatssecretaris bleef het stil, zegt wethouder Van der Beek. "Nu ontvangen we signalen dat er toch ontwikkelingen zijn. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zou bezig zijn de opvang in te richten. Dat is vreemd. Zeker omdat afgelopen weekend, na de onrust in Tubbergen, is aangekondigd dat andere gemeenten niet worden gedwongen om mensen op te vangen. Wij hebben het gevoel dat dit wél het geval is."

Eigen agenda

Woensdrecht kiest ervoor om niet rechtstreeks in discussie te gaan met het COA. "Die organisatie heeft haar eigen agenda. Er is nog niets officieel, ook de staatsecretaris heeft zich nog niet gemeld. Maar de minister is onze gesprekspartner”, klinkt het stellig. De gemeente wacht dus op een officiële reactie uit Den Haag. “Het zal deze week of daarna wel gaan clashen.”

Regels

Tot die tijd is het wachten op dé mededeling dat Huijbergen als opvanglocatie wordt aangewezen "We laten ons niet buitenspel zetten door bestuurlijke dwang. Ook de overheid moet zich aan de regels houden. Misschien moet er nog wel een rechter aan te pas komen", klinkt het strijdvaardig.

De Veiligheidsregio Midden en West-Brabant heeft evenmin duidelijkheid. "Het ministerie zoekt, samen met Defensie, naar mogelijke opvangplekken. Defensie heeft de geschikte opvanglocaties voor een grote opvang op een rij gezet, waaronder de locatie in Huijbergen. Meer weten wij ook niet. Het is afwachten. Ook wij hebben geen idee wanneer het helder is", laat een woordvoerster weten.