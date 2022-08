In De Peel woedt sinds woensdagochtend een grote brand. Ruim 34 hectare van het natuurgebied is in vlammen opgegaan. De brandweer probeert de brand in te sluiten maar verwacht nog dagen bezig te zijn met het bestrijden en nablussen van het vuur. In de video die is opgenomen met een drone zie je hoe de vuurzee er vanuit de lucht uitziet.

LEES OOK: Bewoners blijven thuis ondanks oproep tot evacuatie vanwege Peelbrand