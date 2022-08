Gakpo in de basis tegen FC Volendam, El Ghazi definitief naar PSV

Met nog zes uur te gaan in de transferwindow stijgt de spanning in en rondom Eindhoven. PSV presenteerde ruim een uur voor de aftrap tegen FC Volendam Anwar El Ghazi. Niet veel later werd ook duidelijk dat Cody Gakpo 'gewoon' in de basis staat voor deze competitiewedstrijd.

Yannick Wezenbeek Geschreven door