Iris (31) uit Tilburg is de nieuwe Achtbanentester van Nederland

Hard gaan met uitdagende loopings, bliksemsnelle bochten en steile afdalingen: voor de 31-jarige Iris Lub is een rit in de achtbaan het ultieme tijdverdrijf. En nu kan ze van haar hobby haar werk maken, want de Tilburgse is gekozen tot Achtbaantester van Nederland.

Als klein meisje van 6 was Iris al bij de meest ijzingwekkende attracties te vinden op de kermis, daar waar een normaal mens spontaan bibberknieën van krijgt. "Ik stapte altijd enthousiast in de katapult waarbij je met een rotvaart naar boven werd gelanceerd", herinnert ze zich. "En dan stonden mijn klasgenootjes altijd vol verbazing vanaf de grond naar me te kijken, zo van, wat doet zij nou?"

Iris woonde tot voor kort in Enkhuizen en was zo vaak als ze kon bij pretpark Walibi te vinden. "Samen met een vriendin ging ik alle achtbanen af", vertelt ze. "Als we dan in de rij stonden, zeiden we altijd tegen elkaar: wat zou het toch mooi zijn als we onze mening over die ritjes konden geven, een objectieve beoordeling waar mensen echt iets aan hebben."

Toen ze de vacature van Achtbaantester 2022 bij Uitmetkorting.nl zag staan, besloot ze meteen te reageren. "Ik hou van keihard gaan in de achtbaan, het maakt me zo gelukkig. Dit is wat het is, niets meer en niets minder. En blijkbaar waren ze onder de indruk van mijn enthousiasme, want ik kreeg de baan!"

Als achtbaantester bezoekt Iris de komende tijd alle zeven achtbanen in Nederland: de Efteling, Drievliet, Duinrell, Slagharen, Walibi Holland, Hellendoorn en Toverland. Ze mag ook iemand meenemen voor alle thrill rides.