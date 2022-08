Stoplinie bij Helenaveen tegen Peelbrand opgeheven: 'Acuut gevaar geweken'

De stoplinie tegen de Peelbrand bij Helenaveen is woensdagnamiddag opgeheven. Omdat er volgens de brandweer geen acuut gevaar meer is dat het vuur vanuit Limburg naar het Brabantse deel van het natuurgebied trekt. Tot nu toe is er zo'n veertig hectare van het natuurgebied verbrand.

De stoplinie liep op honderd meter afstand parallel aan het kanaal de Helenavaart. Deze verdedigingslijn tegen het vuur is de hele woensdag continu natgehouden door de brandweer. Daarvoor zijn waterpompen aangekoppeld op het kanaal. Tegen vijf uur was de Peelbrand nog niet onder controle, maar had de brandweer dusdanig grip op het vuur dat is besloten om af te schalen. Het nathouden van de stoplinie is gestaakt.

Toegesnelde brandweerkorpsen uit onder meer Sint Anthonis, Berghem, Schaijk en Veldhoven keerden terug naar hun kazernes. De brandweerlieden vormden na de stoplinie een extra slot op de deur tegen het vuur. Er waren zeker vijftien brandweerwagens en enkele tientallen manschappen bij de inzet betrokken.

'Brand lijkt onder controle'

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het blussen met helikopters doorgaat. Daarvoor worden een Chinook en een Cougar van Defensie gebruikt. Deze blijven tot de schemering in de lucht om te helpen met blussen. De brandweer blijft komende avond en nacht wel blussen met ondersteuning van loonwerkers met watertanks.

Veiligheidsregio Limburg-Noord meldt iets voor half negen dat de brand onder controle lijkt. "De natuurbrand in de Mariapeel is op dit moment ingesloten en beheersbaar, daarmee lijkt het vuur onder controle. De brandweer is begonnen met nablussen." De rook- en stankoverlast blijft tot de brand gedoofd is. Door het nablussen kan meer rook ontstaan volgens de Veiligheidsregio.

Evacuatie omwonenden

Omwonenden aan de Soemeersingel en de Koolweg in Helenaveen, kregen eerder op de dag het dringende advies om hun huis te verlaten. Daaraan is geen gehoor gegeven. De meeste bewoners zagen de noodzaak er niet van in. Rond half zeven is de oproep ingetrokken. Aan de kant van de Soemeersingel wordt nageblust, de verwachting is dat de brand daar niet zal uitbreiden.

Naar verwachting zal de brand zeker nog enige dagen gaan duren. De brandweer laat weten dat zo'n 40 hectare natuurgebied in vlammen is opgegaan. Dat is een fractie van de 800 hectare die twee jaar eerder verloren ging bij een brand in vrijwel hetzelfde stuk van de Peel. Het was de grootste natuurbrand ooit in Nederland.

