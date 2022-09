Geen nieuwe stunt van Tim van Rijthoven in tweede ronde US Open

Het is tennisser Tim van Rijthoven uit Roosendaal woensdagnacht niet gelukt om opnieuw voor een stunt te zorgen tijdens de US Open. De nummer 117 van de wereld verloor in de tweede ronde van Casper Ruud. Dat is de nummer vijf van de plaatsingslijst. Het werd 7-6, 4-6, 4-6 en 4-6 voor de Noor.

De 25-jarige Van Rijthoven maakte deze week zijn debuut in het hoofdtoernooi van de US Open. Eerder deze zomer maakte hij op het vermaarde Wimbledon zijn grandslamdebuut. Daar bereikte hij verrassend de vierde ronde en wist hij twee geplaatste spelers te verslaan. De nummer drie van Nederland baarde in de eerste ronde van de US Open nog wel opzien door tegen Chinees Zhizhen Zhang zeven matchpoints te overleven. Ook tegen Ruud leek Van Rijthoven even op weg naar een stunt. Hij trok na een iets mindere start met overtuigend tennis de openingsset naar zich toe. In de tiebreak haalde hij die set binnen. Twintig aces

In de tweede set kreeg de Nederlander bij een 4-3-voorsprong twee breakpoints, maar wist hij niet door te drukken. Ruud maakte gelijk en wist die set uiteindelijk met twee lovegames op rij te winnen. In het restant wist Van Rijthoven - die zelf twintig aces sloeg - steeds minder in te brengen in de servicegames van Ruud, die zijn opslag niet meer inleverde. Na twee uur en 47 minuten benutte Ruud zijn eerste wedstrijdpunt met een forehandwinner. De 23-jarige nummer zeven van de wereld maakte het duel af met een lovegame, waarna hij de felicitaties van de teleurgestelde Roosendaler in ontvangst mocht nemen. LEES OOK: Tim van Rijthoven overleeft 7 matchpoints op US Open