Tim van Rijthoven overleeft 7 matchpoints op US Open

Tim van Rijthoven heeft de eerste ronde van de US Open overleefd. In een spannende vijfsetter bleef hij de Chinees Zhizhen Zhang de baas. De uit Roosendaal afkomstige tennisser leek op weg naar een supersnelle uitschakeling. Hij verloor tijdens het Grand-Slamtoernooi in New York namelijk de eerste twee sets.

Zhang won die met 3-6 en 6-7. In de derde set kwam de 25-jarige Van Rijthoven met de hakken over de sloot. Hij won die in de tiebreak (7-6), zijn tegenstander liet liefst zeven matchpoints liggen. De vierde set was de winnaar van het grastoernooi van Rosmalen niet te houden: 6-1. In de slotset gaf Zhang iets beter partij, maar de zege liet Van Rijthoven zich ondanks wat missers niet afsnoepen: 6-4. Hij pakte de winst bij zijn eerste matchpoint, na een wedstrijd van bijna vier uur. Van Rijthoven sloeg liefst 26 aces, tegenover 22 voor Zhang. Bovendien kwam de Nederlander tot 72 winners. Op de belangrijke momenten speelde hij zijn beste tennis en liet hij Zhang gedesillusioneerd afdruipen. Van Rijthoven werd door het winnen van het grastoernooi van Rosmalen rechtstreeks toegelaten tot de US Open, het laatste Grand-Slamtoernooi van het jaar. In aanloop naar dit evenement kon hij wegens een rugblessure niet in actie komen. Half juli speelde hij voor het laatst een toernooi.

