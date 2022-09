Clubwatchers weten het zeker: 'Cody Gakpo blijft bij PSV'

Cody Gakpo blijft bij PSV. De vleugelspeler heeft de knoop doorgehakt, zo melden diverse clubwatchers van de Eindhovense voetbalclub donderdagochtend op Twitter.

Later deze dag sluiten de transfermarkten van buitenlandse topcompetities, maar Gakpo lijkt dus in Eindhoven te willen blijven. Dat meldt zowel clubwatcher Marco Timmer van Voetbal International als clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Het was al langere tijd duidelijk dat Gakpo op meerdere Engelse verlanglijstjes staat. Volgens Elfrink was er onder meer belangstelling van Leeds United. Hij zou zelfs naar Leeds deze donderdag, maar de PSV-aanvoerder is dus niet gegaan.

Na de wedstrijd tegen FC Volendam woensdagavond, waarin hij driemaal scoorde, kwam via het Eindhovens Dagblad naar buiten dat niet alleen Gakpo eventueel naar Engeland vertrekt. Ibrahim Sangaré staat volgens geruchten in de belangstelling van Chelsea.

Trainer Ruud van Nistelrooij gaf toen aan er niet meer nerveus van te worden. "Ik heb dit als speler vaker meegemaakt. Ik word gebeld als er nieuws is, maar verder focus ik mij op het team. Wij kunnen niemand meer halen."