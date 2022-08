PSV wacht gespannen af: als Gakpo donderdag vertrekt wordt titel lastiger

PSV leeft tussen hoop en vrees. In Nederland sluit de transferperiode woensdag al, terwijl landen om ons heen nog een dag langer spelers kunnen aantrekken. Dat kan voor grote problemen zorgen bij de Eindhovense club aangezien Cody Gakpo nog steeds op veel verlanglijstjes staat in Engeland.

PSV speelt woensdag tegen FC Volendam, maar in de aanloop naar de competitiewedstrijd gaat het eigenlijk alleen maar over de transfers die wel of niet gaan plaatsvinden in Eindhoven. El Ghazi gaat zo goed als zeker tekenen in Eindhoven, maar of hij daar ook met Cody Gakpo gaat spelen is nog onduidelijk.

De PSV-fans zijn inmiddels helemaal klaar met de soap rondom de linksbuiten en ook Ruud van Nistelrooij gaf eerder al aan dat hij zich zorgen te maken. Die boodschap herhaalde hij dinsdag. “Ik vraag me af hoe we uit deze transferperiode gaan komen. De transferperiodes in de verschillende landen lopen niet gelijk. Het kan dus dat je geen vervanger meer kan halen als iemand donderdag vertrekt.”