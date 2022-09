Man neergestoken bij Philips Stadion in Eindhoven: verdachte opgepakt

Een 48-jarige man zonder vaste woonplaats is donderdagochtend opgepakt voor een steekpartij bij het Philips Stadion in Eindhoven. Daarbij raakte dit weekend een 41-jarige Eindhovenaar zwaargewond. Volgens de politie heeft de man 'een groot deel van de avond' in de bosjes gelegen voordat hij gevonden werd.

Ron Vorstermans Geschreven door

Een motoragent vond het slachtoffer zaterdagnacht rond kwart voor een in de bosjes tussen de PSV-laan en het spoor in Eindhoven. De man lag er vermoedelijk al enkele uren, zo liet de politie zondagochtend weten. Hij had steekwonden. Buiten levensgevaar

Volgens een 112-correspondent was er een bloedspoor te zien, van het fietspad tot de plek waar de man werd gevonden. Het slachtoffer werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Zondag maakte een woordvoerster van de politie bekend dat de man buiten levensgevaar is. Hij lag nog wel op de intensive care. De politie vraagt getuigen zich te melden. LEES OOK: Man zwaargewond na steekpartij, slachtoffer lag met fiets in de struiken