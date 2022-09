Boswachter schrikt zich kapot na Peelbrand: 'Groene oase nu zwartgeblakerd'

Een dag na de grote brand in De Peel rookt het hier en daar nog flink. Af en toe laaien nog wat vlammen op, maar de brand is onder controle. Boswachter Erik Schram schrikt ervan als hij voor het eerste weer een rondje doet door ‘zijn’ natuurgebied: “Dit is een kleine ramp voor de natuur.”

180 brandweerlieden werden woensdag ingezet om de vuurzee te bestrijden in De Peel. Waar het vuur is ontstaan is wel duidelijk. Vanaf de Zwarte Plakweg in het Limburgse America is uiteindelijk een gebied van 40 hectare afgebrand.

"Het gebied waar je van houdt is ineens helemaal verbrand."