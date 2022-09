Karin woont al jaren illegaal op een camping omdat ze geen huis kan vinden

Karin (28) woont al jaren illegaal op een camping omdat ze nergens een betaalbaar huis kan vinden. Haar inkomen is te hoog voor een sociaal huurhuis, maar te laag om huur in de vrije sector te betalen. En kans op een koophuis maakt ze al helemaal niet. “Ik heb het al veertig keer geprobeerd. Ik word er helemaal moedeloos van. Mijn leven staat stil.”

Op een camping ergens in Brabant doet Karin haar verhaal. Karin is niet haar echte naam en we mogen ook niet vertellen waar ze precies woont.

Tot haar 24e woonde Karin nog thuis. “Dat ging niet meer”, vertelt ze. “Ik wilde het huis uit. Ik was toen al twee jaar naar iets aan het zoeken. Ik kon of particulier gaan huren, maar dat kan ik niet betalen. Of ik moest naar de camping. Dat is betaalbaar. Maar je loopt het risico elk moment op straat te komen staan.”

“Ik woon hier al paar jaar illegaal”, vertelt Karin. Ze zit in de tuin bij haar stacaravan op de camping. “Ik hoop altijd dat ik er niet ben als er een controle is. Anders word je op straat gezet. Dan heb ik niks meer.”