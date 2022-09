Diepvries voor 150 miljoen porties friet in Tilburg: de grootste in Benelux

Op industrieterrein Vossenberg in Tilburg-Noord wordt hard gewerkt aan een gigantisch nieuw vriespakhuis voor aardappelverwerker Agristo. Het wordt de hoogste van de Benelux en er is geen mens die deze diepvries ooit leeg gaat eten. In het gebouw past straks 42 miljoen kilo friet, dat zijn meer dan 150 miljoen porties.

Op het bouwterrein op industrieterrein Vossenberg zijn veel Hongaren aan het werk. Ze schroeven met veel lawaai lange stalen balken aan elkaar. Andere bouwvakkers balanceren op duizelingwekkende hoogte over de balken om het gebouw als een enorme Meccanodoos in elkaar te zetten.

Projectleider Sven Gommers loopt stralend over het bouwterrein waar hij het 47 meter hoge vriespakhuis ziet groeien. "Tien jaar geleden hadden we bij onze fabriek hier vlakbij al het grootste vriesmagazijn van de Benelux en deze wordt bijna twee keer zo groot", vertelt hij.

"In het diepvriespakhuis is het straks 20 graden onder nul. Het bewaren van de friet kost natuurlijk heel veel energie, maar we besparen ook", vertelt Gommers. "Nu rijden elke dag tien vrachtwagens naar onze vestiging in België, dat hoeft straks niet meer."

Als het gebouw straks klaar is, wordt de friet straks in de fabriek automatisch in vrachtwagens geladen. Een paar honderd meter verderop, wordt alles ook weer automatisch uitgeladen. Gommers: "In het gebouw komen geen mensen te werken. Alles gebeurt er met robotkranen."

De gigantische diepvries moet volgens de projectleider voor het einde van dit jaar klaar zijn, zodat de eerste friet dus automatisch tot 47 meter hoog in de diepvries kan worden bewaard.