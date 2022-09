Brandweer schaalt Peelbrand verder af, komende nacht wel meer rook verwacht

De brandweer heeft goede hoop dat de brand in De Peel aan de Brabantse grens niet meer oplaait. "Het gaat de goede kant op", zegt een woordvoerder van de brandweer donderdagmiddag. Verwacht wordt dat in de loop van donderdag het alarmniveau verder verlaagd wordt. De brandweer verwacht wel dat er komende nacht meer ook ontstaat, doordat de temperatuur daalt.

Donderdagochtend leek het er nog even op dat de brand in De Peel oplaaide. "Maar we hebben dat snel de kop ingedrukt met twee blusploegen", zegt een woordvoerder van de brandweer.

De blushelikopters die woensdag veel water hebben gedropt, worden niet meer ingezet in het gebied. Ook is één waterwagen uit het gebied weggehaald voor een andere brand. Er blijven nog twee waterwagens en twee tankautospuiten achter in Mariapeel om het getroffen gebied van 40 hectare in de gaten te houden. Daarnaast is er ook een droneteam dat het gebied in de gaten houdt om oplaaiend vuur snel te ontdekken.

Door de hogere temperaturen van donderdag is veel rook opgetrokken. Komende nacht daalt de temperatuur weer, waardoor meer rook wordt verwacht. "Die blijft dan hangen", zegt de woordvoerder. Op dat moment mag Staadsbosbeheer ook niet meer verder blussen om zo de vorming van het giftige koolmonoxide te voorkomen. Oplaaiend vuur wordt dan geblust door brandweerlieden met zuurstofmaskers.

Overlast

Op dit moment is er geen gevaar voor de volksgezondheid schrijft de brandweer op Twitter. De komende dagen wordt dit ook niet verwacht. Wel blijft de brandweer de komende dagen metingen doen. Het zou wel kunnen dat mensen rond het gebied de komende dagen nog geur- en rookoverlast hebben.

De brand brak woensdagochtend vroeg uit. Vogelspotters maakten er om half zeven melding van. Het ging toen nog om één hectare die in brand stond, maar het vuur greep snel om zich heen door de grote droogte in het anders natte Peelgebied.

LEES OOK:

Peelbrand duurt nog dagen: dronebeelden tonen verwoest natuurgebied

Boswachter schrikt zich kapot na Peelbrand: 'Groene oase nu zwartgeblakerd'