Wessel werkt tijdens Formule 1-race Zandvoort: 'Net kwam Vettel even langs'

Wessel heeft dit weekend een van de mooiste plekjes langs het Formule 1-circuit in Zandvoort. De Bosschenaar werkt daar als kok en zijn tent bevindt zich pal bij de start- en finishplaats. Hij kan dus vanaf de eerste rij de Formule 1-races dit weekend bekijken, als het werk het toelaat.

"We zijn nu zes weken hier", vertelt Wessel vrijdagochtend vroeg. "Wij koken namelijk voor alle mensen die hier op het terrein werken. In de eerste weken ging het om 150 mensen per dag en dat loopt op tot tweeduizend mensen per dag tijdens dit zogenoemde showweekend. Van Formule 1-marshals tot de duizend vrijwilligers."

Zaterdagmiddag vindt om twaalf uur de derde vrije training plaats en om drie uur de kwalificatierace. Vervolgens staat zondagmiddag om drie uur de Grand Prix op het programma. Met alle drukke werkzaamheden heeft Wessel niet heel veel tijd om al die races te bekijken. "Maar op het moment suprème zondagmiddag wil natuurlijk iedereen alles zien. Dan wordt er weinig gegeten, dus dan hebben we ongeveer drie kwartier tot een uur de tijd om de wedstrijd te zien, vanaf de start. Een halfuur voordat de wedstrijd is afgelopen, moeten we echter snel terugrennen naar onze tenten om weer aan de gang te gaan."

Om halfeen vrijdagmiddag vindt op het circuit in Zandvoort de eerste vrije training plaats voor de Formule 1-racers. Daarvoor stonden al de vrije trainingen in de Formule 3 en Formule 2 op het programma. Maar de Formule 1 trekt logischerwijs de meeste aandacht. "Er komen deze vrijdag alleen al 140.000 mensen hier op af", weet Wessel. "Het is gigantisch!"

Of Max Verstappen dus opnieuw zal zegevieren in Zandvoort, zal hij niet live langs het parcours kunnen zien. Nee, dat heb ik vorig jaar al niet meegemaakt en dat ga ik dit jaar ook zeker niet meemaken. Maar we kunnen gelukkig alles ook op tv volgen."

Het zijn wel lange dagen die de Bossche kok maakt. "Dagen van gemiddeld twaalf tot veertien uur per dag, maar het is hartstikke genieten. Net kwam Sebastian Vettel nog even voorbij! We werken ook met een heel leuk team, iedereen gaat voor elkaar door het vuur. We eten samen en we slapen samen. We overnachten in verschillende Center Parcs-huisjes op een accommodatie naast het circuit. We zitten dus wel 24 uur op elkaars lip, maar we zorgen ervoor dat we er ook zelf een feestje van maken."