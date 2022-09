Te weinig chauffeurs: service Regiovervoer Midden-Brabant wordt ingeperkt

Een deel van de mensen die zijn aangewezen op Regiovervoer Midden-Brabant kan vanaf maandag minder een beroep doen op deze service. Vanaf mei kregen ze al het verzoek om de spitstijden te mijden. De rest van het jaar kunnen ze zelfs helemaal niet meer vervoerd worden in de ochtend- en avondspits. De beperking geldt voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap. De reden is een tekort aan chauffeurs.

De maatregel heeft geen gevolgen voor het vervoer van leerlingen van het speciaal onderwijs; dat moet zeker doorgaan, zo meldt de vervoersorganisatie die een samenwerkingsverband is van acht gemeenten en de provincie. Ook urgente ritten, bijvoorbeeld voor een medische behandeling of het bijwonen van een begrafenis of bruiloft, gaan gewoon door. Ze worden uitgevoerd onder de vlag van Bravo.

Personeelstekort verder toegenomen

Het tekort aan chauffeurs speelt al langer. Regiovervoer Midden-Brabant vroeg afgelopen mei al aan Wmo-reizigers om de spitstijden te mijden. Deze groep krijgt hun busritten vergoed op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning, vandaar de naam. Het verzoek heeft een tijd goed gewerkt, maar volgens de vervoersorganisatie is het personeelstekort verder toegenomen. Wmo-reizigers zijn welkom op een ander tijdstip of moeten op zoek naar een alternatief.

De spitstijden zijn tussen zeven en negen uur ’s ochtends en tussen kwart voor drie en half vijf ‘s middags. Op woensdagmiddag is de spitstijd tussen kwart voor twaalf ’s en half twee ‘s middags. Dit omdat veel scholen op woensdagmiddag gesloten zijn.

Acht gemeenten

Regiovervoer Midden-Brabant rijdt in Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Ze wil dat in principe iedereen, dus ook mensen die ziek zijn of een handicap hebben, naar werk, school of andere bestemmingen worden gebracht.