Twee jonge kinderen en twee vrouwen omgekomen bij ongeluk in Oud Gastel

De dodelijke slachtoffers van het ernstige ongeluk in Oud Gastel zijn twee jonge kinderen en twee volwassen vrouwen. Een derde kind raakte gewond en ligt buiten levensgevaar in het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond half zeven op de Blauwhekken. Twee auto's botsten door onbekende oorzaak op elkaar. Hulpdiensten rukten massaal uit. Twee traumahelikopters, zo'n acht ambulances, de brandweer en meerdere politiewagens waren aanwezig.

Alle vijf de slachtoffers zaten in dezelfde auto. Het ging om twee families uit Bosschenhoofd: een moeder (39), zoon (8) en dochter (10) uit één gezin kwamen om het leven en het gewonde kind (9) is de dochter van de andere overleden vrouw (42).

In de andere auto zaten drie jonge mannen. De bestuurder van die auto, een 27-jarige Roosendaler, is aangehouden en zit vast. De andere twee inzittenden zijn meegenomen naar het politiebureau en worden gehoord als getuigen.

Onderzoek gaat uren duren

Volgens de politie gebeurde de botsing ongeveer ter hoogte van verkeerslichten of net daarvoor. Verkeersspecialisten doen onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Dat gaat tot in de nacht duren. Vanwege het onderzoek is de weg volledig afgesloten. Ook afritten van de A17 bij Roosendaal-Noord zijn dicht.

'Diep geschokt'

Burgemeester Bernd Roks van gemeente Halderberge reageert vrijdagavond op het ernstige ongeluk: "We zijn diep geschokt door zo'n heftig ongeluk met vier dodelijke slachtoffers uit onze gemeente, waarvan twee kinderen. Als vader ben ik diep geraakt. Ik wens de nabestaanden van de slachtoffers en slachtoffertjes heel veel sterkte. Dit is een diep gemis voor onze gemeenschap."