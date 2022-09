Helmond Sport pakt eerste zege, Willem II verslaat ADO Den Haag

Helmond Sport heeft eindelijk gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie en hoe. Het werd 3-0 tegen het bezoekende Almere City FC. Willem II boekte een belangrijke overwinning: 1-0 op ADO Den Haag.

FC Eindhoven liet voor het eerst deze competitie punten liggen: 1-1 bij NAC Breda. FC Den Bosch leek lang te gaan stunten tegen het bezoekende PEC Zwolle, dat net als FC Eindhoven tot deze vrijdag viermaal op rij had gewonnen. Het werd in de Vliert echter 1-2.

Willem II – ADO Den Haag 1-0

Beide ploegen azen op promotie. Toch was de eerste helft van deze wedstrijd, die op papier een topper mocht worden genoemd, nauwelijks om aan te zien. Dat waren de fans van Willem II in de 53e minuut vergeten, toen het 1-0 werd. De in Brabant teruggekeerde Michael de Leeuw scoorde via ADO’er Tyrese Asante. Het was ook de enige treffer in het Koning Willem II Stadion in Tilburg.

NAC Breda – FC Eindhoven 1-1

Clubtopscorer Odysseus Velanas zette NAC Breda op voorsprong. Dat was al na 4 minuten. FC Eindhoven liet daarna zien dat de ploeg van Rob Penders (ooit een gewaardeerde verdediger in Breda) moeilijk te kloppen is. Ozan Kökcü herstelde nog voor de rust het evenwicht en hierbij bleef het.

FC Den Bosch – PEC Zwolle 1-2

Als er een ploeg lang de meeste aanspraak mocht maken op drie punten, dan was dat FC Den Bosch geweest. De thuisclub werd met de 1-2 tegen de Zwolse koploper onvoldoende beloond. De eerste twee doelpunten vielen binnen het eerste kwartier. Dean Huiberts opende de score voor PEC in de 5e minuut. Zjn teamgenoot Thomas Beelen maakte in de 12e minuut een eigen doelpunt en dat betekende 1-1. Thomas van den Belt besliste het duel vijf minuten voor het eindsignaal in het voordeel van PEC.

FC Den Bosch-trainer Jack de Gier kreeg voor de zoveelste keer een gele kaart. Hij kon de winnende treffer moeilijk verkroppen. Het thuispubliek evenmin wat voor scheidsrechter Richard Martens reden was om de ontmoeting even stil te leggen.