112-nieuws: auto op N261 in vlammen op • gat in weg A27 Nieuwendijk

11.13

Een beheerder van de parkeergarage Achter de Heuvel in Tilburg is vrijdagnacht mishandeld door een man en vrouw. Hij had tijdens het doen van zijn ronde gezien dat de twee de nacht wilden doorbrengen in de garage. Hij sprak hen daarop aan en vroeg hen te vertrekken. Maar toen hij wat later terugkwam, bleken ze daar geen gehoor aan te geven en ontstond een ruzie en een worsteling. De vrouw (32) uit Zeewolde en de man (40) - die niet is ingeschreven in Nederland - zijn vastgezet.