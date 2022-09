Brand in bosgebieden in Son en Geldrop, politie vindt vuurwerk

In een bosgebied aan het Dutmellapad in Son woedde vrijdagnacht een felle brand. Het ging om een gebied van dertig bij zestig meter.

Het vuur werd rond kwart over twaalf ontdekt. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om de brand te bestrijden. De politie vond stukken vuurwerk en onderzoekt of de bosbrand hiermee veroorzaakt is.

Zaterdagochtend rond halfacht woedde ook brand in een bosgebied aan de Bosrand in Geldrop. Hier waren volgens een 112-correspondent drie brandhaarden. "Een van de plekken was wat groter." Deze brand was rond halfnegen 's ochtends onder controle.

Waxinelichtjes

Er woedden de afgelopen dagen ook al regelmatig bosbranden in de provincie. Woensdagnacht vatte aan de Kluizerdijk in Valkenswaard een gebied van 170 bij tweehonderd meter vlam. Een buurtbewoner ontdekte het vuur rond halfdrie 's nachts. Die werd wakker van rook in de slaapkamer en ging op onderzoek uit. In of bij dit bosgebied zou eveneens vuurwerk zijn gehoord.

Donderdagnacht was het raak in een natuurgebied aan de Schietbaanlaan in Best. Die brand werd waarschijnlijk veroorzaakt door waxinelichtjes. Scouting Lierop gebruikte die bij een nachtelijke speurtocht door het bos. Vermoedelijk om de route te markeren. Het lijkt erop dat hierbij iets is misgegaan, zo liet een woordvoerder van de politie vrijdagmiddag weten.

De vondst van de waxinelichtjes na de brand leidde tot veel verontwaardiging. Vanwege de droogte waar de natuur mee kampt wordt er al lange tijd gewaarschuwd voor vuur in natuurgebieden.

Deurne

Vrijdag werd ook bekend dat de natuurbrand die donderdag woedde in een bosgebied bij Deurne vermoedelijk is aangestoken. Er werden zeker drie brandhaarden ontdekt in het natuurgebied tussen Deurne en Helmond. De brandweer had twee branden snel onder controle, maar de derde bleek hardnekkiger. Nadat het sein brand meester was gegeven, was de brandweer nog ruime tijd bezig met nablussen.

