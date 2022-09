112-nieuws: vrouw belandt in de sloot • fraudeur op heterdaad betrapt

19.20

De politie heeft in Zundert een 31-jarige Amsterdammer aangehouden, die verdacht wordt van bankpasfraude en diefstal. Een buurtbewoner zag dat de man zich verdacht gedroeg bij een huis aan de Achtmaalseweg en belde 112. De politie hield hem even later aan en vond in zijn auto een bankpas die op een andere naam stond. Hij bleek de pas eerder deze week in Almere te hebben gestolen, waarna hij 2500 euro opnam.

Na een gesprek met de bewoners van het huis in Zundert bleek dat zij ook online bankpasgegevens hadden gegeven. Waarschijnlijk was de Amsterdammer bij hen hetzelfde van plan als eerder in Almere. Hij is aangehouden voor verder onderzoek.