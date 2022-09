Burgemeester boos na drama Oud Gastel: 'Jonge mannen rijden keihard hier'

Burgemeester Bernd Roks van gemeente Halderberge spreekt zich een dag na het verschrikkelijke ongeval in Oud Gastel uit over de onveilige verkeerssituatie in zijn gemeente. Hij zegt 'zeer verontwaardigd' te zijn over 'jonge mannen met gehuurde auto's die keihard door de gemeente rijden'.

De burgemeester is diep geraakt door het ongeval wat vrijdagavond heeft plaatsgevonden in Oud Gastel. Twee moeders en twee kinderen kwamen om het leven. Een derde kind raakte gewond.

Volgens de burgemeester heeft het drama de gemeente hard geraakt. Ook op de basisschool van het dorp waaruit de slachtoffers komen wordt er enorm geworsteld met het drama.

"Maandag gaat de basisschool in Bosschenhoofd, waar de slachtoffers vandaan komen, weer open. We kijken nu naar hoe we er het beste mee om kunnen gaan. Ook voor leraren is het moeilijk. De wens van de twee vaders is daarbij natuurlijk erg belangrijk."

Diep geraakt

De politie bevestigt zaterdagochtend dat de bestuurder van de andere betrokken auto, een 27-jarige Roosendaler, is aangehouden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval en gevaarlijk rijgedrag. Ook stelt de politie dat hij in een gehuurde Duitse Mercedes reed.

"We leven intens mee met de vaders, families en vrienden van de slachtoffers", zegt de burgemeester in een geschreven reactie. "Ook staan we stil bij de klasgenootjes die maandag hun vriendje en vriendinnetjes moeten missen in de klas."

Ontdaan door rijgedrag

Daarnaast zegt de burgemeester zeer verontwaardigd te zijn over hoe het ongeval kon gebeuren. De burgemeester zegt steeds vaker te zien dat 'jonge mannen met gehuurde auto’s 'keihard door de gemeente rijden'.

"Onze gemeente moet juist een veilige plek zijn onze inwoners en onze kinderen in het bijzonder", zegt Roks. Wat de toedracht van dit ongeval precies is geweest, moet het politieonderzoek nog uitwijzen.

In de gehuurde auto zaten drie jonge mannen. De bestuurder van die auto, een 27-jarige Roosendaler, is aangehouden en zit vast. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en gevaarlijk rijgedrag. De andere twee inzittenden zijn meegenomen naar het politiebureau en worden gehoord als getuigen.

