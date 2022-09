Na twee jaar mag Snollebollekes eindelijk 'Total loss' op eigen festival

Twee jaar na de oorspronkelijke datum is het eindelijk zover: het Total Loss Festival in Best. Het hele weekend verwelkomt gastheer Rob - Snollebollekes - Kemps meer dan 100 gastartiesten op het terrein van Aquabest. Én uiteraard duizenden bezoekers, die wel trek hebben in een feestje.

De eerste voorzichtige ideeën voor een eigen festival borrelden al in 2019. "Na onze eerste show in het Gelredome", vertelde Kemps laatst. "Daar merkten we al heel snel dat onze act perfect is voor een massapubliek. En hoe leuk het is om dat te combineren met andere artiesten. Alleen op zo'n avond moeten we het in drie uur zien te proppen."

Dan is een festival dé oplossing. En daar dachten blijkbaar meer mensen zo over. De eerste editie in 2020 was in no time uitverkocht, maar door corona ging het feestje tot twee keer toe niet door.