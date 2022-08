Snollebollekes klaar voor eigen Total Loss Festival: 'Droom die uitkomt'

Rob Kemps (foto: Nellek Arnout) Rob Kemps bouwt een feestje in de studio van Omroep Brabant. (foto: Nelleke Arnout) Rob Kemps: "Toen wij de eerste show in het Gelredome gaven, kwamen we erachter dat onze act perfect geschikt is voor een massapubliek."(foto: Nelleke Arnout) Volgende Vorige 1/3 Rob Kemps (foto: Nellek Arnout)

In een volledig gepimpte Fiat Multipla scheurde Rob - Snollebollekes - Kemps maandagmiddag het terrein van Aquabest in Best op. Daar vindt over twee weken dan eindelijk zijn eigen Total Loss Festival plaats. Aan Kemps de eer om de eerste paal de grond in te slaan.

"Welkom bij Wegmisbruikers", riep de trotse gastheer, toen hij uit de auto stapte. "Staat hij goed geparkeerd?" Bij de Snollebollekes-zanger is de lach nooit ver weg. Al is hij bloedserieus over zijn eigen festival. "Hier gaat het allemaal gebeuren."

"Wie weet gooi ik er nog een mopje Bach doorheen."

In het weekend van 3 en 4 september staat het terrein vol met 9 podia, een reuzenrad en meer dan 100 gastartiesten. En dat varieert van feesten met Gerard Joling tot beuken met DJ Paul Elstak. "Wie weet gooi ik er nog een mopje Bach doorheen." Kortom: een droom die uitkomt voor Kemps. "Toen wij de eerste show in het Gelredome gaven, kwamen we erachter dat onze act perfect geschikt is voor een massapubliek. En hoe leuk het is om dat te combineren met andere artiesten. Alleen daar moeten we het in een show van drie uur proppen. Hoe leuk is het als je er een heel weekend voor uittrekt?"

Dat idee had oorspronkelijk al in 2020 tot een dag vol feest moeten leiden. "Het was al uitverkocht." Maar ja, corona. "Ik wil er niet over mopperen, maar de consequentie was wel dat het daardoor twee jaar niet door kon gaan."

"Ik zie altijd die eindshows met vuurwerk. Dat lijkt me dan zo vet."

En dus wordt het nu dubbel gevierd. "We dachten: laten we dan extra gasgeven met twee dagen." Waar het vrolijke middelpunt zelf het meeste naar uitkijkt? "Als ik op andere festivals optreed, zie ik altijd die eindshows met vuurwerk. Dat lijkt me dan zo vet. Nu mag ik dat zelf een keer doen." Al staat Kemps zeker niet alleen maar op het podium. "Ik kijk ook uit naar het slenteren, eten en drinken. Zoals het op een festival hoort. En als ik dan tijd heb, geef ik her en der misschien nog wel een kleine surprise act. Even snel links, rechts met z'n allen." Het gaat de voormalige Slimste Mens ook buiten zijn feestact trouwens voor de wind. Zo krijgen we dit najaar het tweede seizoen van het populaire Chansons!, vervangt hij Linda de Mol in Ik Hou van Holland en krijgt de Brabander ook nog eens een eigen talkshow. LEES OOK: Rob Kemps krijgt eigen talkshow op SBS6 Rob Kemps vervangt Linda de Mol als presentator van Ik hou van Holland