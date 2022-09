Jordan Teze ziet progressie in verdediging ondanks veel tegengoals

Het was met vlagen gênant wat PSV liet zien in Enschede. Toch bleven Ruud van Nistelrooij en Jordan Teze rustig na afloop. Al waren er wel enkele opvallende uitspraken.

De trainer is ook zelfkritisch. Het feit dat zijn ploeg met een verkeerde instelling begint rekent hij ook zichzelf aan. “Als je zo presteert als team, en daar hoor ik ook bij, verdien je het niet om te winnen. We hebben van onszelf verloren.”

“De spelers hadden niet de juiste instelling in de eerste helft”, begon Van Nistelrooij zijn verhaal. “Je weet dat Twente fel gaat beginnen. Je hebt dan zelfs nog geluk dat het bij 2-0 blijft. Het had veel meer kunnen zijn.”

Een opmerkelijke uitspraak aangezien PSV dit seizoen nog niet de nul wist te houden. Een andere opvallende constatering was de tactiek van de ploeg. Vooral in de eerste helft werd veel gekozen voor de lange bal op de kleine Xavi Simons.

De zwaktes van dit PSV liggen achterin, net als vorig seizoen krijgt de Eindhovense club te veel goals tegen. Maar volgens verdediger Jordan Teze zit er progressie in. “Vandaag staan we dan niet compact maar in andere wedstrijden gaat het beter. Ik zie veel progressie. Het zijn de kleine momentjes die eruit moeten.”

“We hebben wel kwaliteiten aan de bal om op te bouwen, maar in dit soort wedstrijden moet je slim zijn en anders voetballen” zei de Brabantse verdediger.

Van Nistelrooij trok een andere conclusie. “De spelers hebben in de eerste helft hun taken niet uitgevoerd. Dan ga je nat. We hebben het helemaal zelf gedaan.”

En dus is de vraag hoe goed PSV is. Bij de eerste serieuze test in de Eredivisie gaat de club al onderuit. De oefenmeester maakt zich logischerwijs nog geen zorgen. “We hebben uit bij Ajax, AS Monaco en Rangers FC goed gespeeld. Dit is de eerste uitwedstrijd dat we slecht zijn. FC Twente heeft terecht gewonnen.”

