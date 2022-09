Twee mannen neergestoken in Breda, daders nog spoorloos

In Breda zijn de afgelopen zaterdagnacht twee steekpartijen geweest. In beide gevallen werd een man met een steekwond gevonden. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden.

Het eerste incident gebeurde op de Havermarkt. Hier werd rond kwart voor twee een man met een steekwond aangetroffen. Hij zou zijn gestoken na een vechtpartij. Rond kwart over vier werd een gewonde man gevonden op de Vismarktstraat. Het slachtoffer was aanspreekbaar. In beide gevallen is de politie een onderzoek begonnen.