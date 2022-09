Twee mannen neergestoken in Breda, politie houdt twee verdachten aan

Het was druk op de Havermarkt toen de politie arriveerde (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). De politie kreeg in de Vismarktstraat hulp van beveiligers (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). De plek in de Vismarktstraat waar de man in de werd gevonden, werd afgeschermd (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). Op de Havermarkt werd iemand in de boeien geslagen (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). Onderzoek op de Havermarkt (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/5 Het was druk op de Havermarkt toen de politie arriveerde (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties).

De twee mannen die afgelopen zaterdagnacht in Breda los van elkaar zijn neergestoken zijn buiten levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. In beide gevallen is een verdachte aangehouden, zo meldt de politie.