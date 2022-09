Een vreemde vogel in Veldhoven, Frans weet waarom die hier niet thuishoort

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op Omroep Brabant radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] Dit keer besteedt hij in Stuifmail onder meer aandacht aan een hoornaar die een wespspin vangt, wespen die een gevangen soortgenoot eten en een vreemde ... vogel in Veldhoven

Hele grote spin in de eetkamer, wat is de naam?

A. Smallenburg trof in zijn eetkamer een hele grote spin aan. Hij vroeg zich af welke spin dat was. De spin is lichtbruin met donkere bruine vlekken en heeft op het kopborststuk een mooie tekening. We hebben hier te maken met een valse wolfspin en die kunnen inderdaad behoorlijk groot zijn. Het mannetje maximaal 13 millimeter en het vrouwtje bijna twee centimeter.

Valse wolfspinnen komen van oorsprong hier niet voor. Ze hebben hun oorsprong rond het Middellandse Zeegebied. Ze lijken heel veel op de bij ons bekende wolfspinnen, vandaar de naam valse, niet echte, wolfspin. Deze (geleedpotige) dieren jagen op vliegen, muggen en andere insectensoorten. Vanuit Zuid-Europa zijn ze langzaam naar onze contreien gekomen.

In hun vertrouwde habitat leven deze spinnen vooral onder stenen of boomschors in bosgebieden; hier bijna uitsluitend in of rondom huizen.