Man dreigt flat in brand steken en vernielt deuren en kozijnen

Agenten hebben zaterdagmiddag een man aangehouden die de boel op stelten zette in een appartementencomplex aan de Europalaan in Tilburg. Hij dreigde het gebouw, waarin hij woonde, in brand te steken.

De man vernielde onder meer een deur en een kozijn. De politie was in actie gekomen nadat ze ‘een flink aantal’ meldingen had gekregen van mensen die in het complex wonen. Hij ging uiteindelijk rustig mee en zit nog altijd vast. Ondersteuningsgroep

De politie schakelde een zogeheten ondersteuningsgroep in omdat bekend was dat de 31-jarige Tilburger bij een aanhouding gewelddadig kon worden. De uitrusting van die bijzondere agentengroep lijkt op die van een arrestatieteam.