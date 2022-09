Buurtschap Klein-Zundertse Heikant wint bloemencorso Zundert

Buurtschap Klein-Zundertse Heikant heeft de 80e editie van het bloemencorso in Zundert gewonnen. Hun wagen Freeland Festival werd door de jury uitgeroepen tot de mooiste van alle creaties. Ook de publieksprijs ging naar Klein-Zundertse Heikant.

De inspiratie voor Freeland Festival komt van het Burning Man Festival in de Amerikaanse staat Nevada. De winnende wagen is in totaal 37 meter lang, 13 meter hoog en trok door Zundert met maar liefst 180 figuranten.

Driemaal scheepsrecht

Voor buurtschap Klein-Zundertse Heikant is het driemaal scheepsrecht. Bij de vorige edities in 2021 en 2019 werden ze tweede. De laatste overwinning dateert van 2014. En het is dubbel feest voor het buurtschap, want dit jaar vieren zij hun 75-jarig jubileum.

De organisatie van het corso meldde eerder deze zondag al dat er nog nooit eerder zo veel mensen meeliepen. Naar schatting waren er tussen de 1200 en 1300 duwers, trekkers, bestuurders, muzikanten en figuranten.