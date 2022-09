Eindelijk weer Bloemencorso Zundert: 'Wij vinden het prachtig'

In 2020 en 2021 kon het Corso Zundert niet doorgaan vanwege corona. Maar deze zondag staat het dorp eindelijk weer in het teken van dit festijn van de miljoenen dahlia's. De meest uiteenlopende creaties van twintig buurtschappen worden vanaf half twee trots gepresenteerd aan de tienduizenden toeschouwers in Zundert.

Bloemencorso Zundert was al het grootste in de wereld, maar deze optocht is zelfs nog langer dan ooit. Een echtpaar uit Haarlem heeft er zelfs een weekendje weg van gemaakt om niks te hoeven te missen. Joke en Jan Vertege zaten al vroeg langs de route: "Je moet wel op tijd zijn en we hebben inderdaad een stoel meegenomen, anders krijg ik last van mijn rug", vertelt Jan. Een paar uur voor de start had zijn vrouw al vijftig foto's gemaakt. "Ik deel ze allemaal op Facebook. Voorpret is toch ook belangrijk?", stelt Joke een retorische vraag.

Moeder Nelly Hilgers en zoon Dave Nagelhout hadden er ook een lange reis voor over. Ze vertrokken om half negen uit het Gelderse Elburg, maar ze zijn dan ook enorme fans. Vorige week waren ze al bij een corso in Vollenhove, deze zondag dus in Zundert en over een week zijn ze erbij in Lichtenvoorde. "Maar deze, hier in Zundert is de allermooiste en grootste. We vinden het prachtig", vertelt een stralende Nelly. "We zaten hier als eersten, willen niks missen", voegt Dave eraan toe.