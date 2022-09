Simone genoot met gezin van Spooknacht: 'Het was uniek'

Spannend. Onvoorstelbaar en gewoon … mooi! Simone Smetsers uit Oisterwijk kijkt zondag met heel veel plezier terug op de Spooknacht in de Efteling. Ze was echt verguld dat ze er met haar gezin bij kon zijn. “Het was uniek.”

De 44-jarige Simone komt al heel lang in het sprookjespark in Kaatsheuvel. Dat was al voordat ze kinderen kregen en die ‘moesten’ er blijkbaar ook snel aan wennen. Mats (nu 11) was nog geen drie weken toen hij meeging naar de Efteling. Hij was er zaterdagavond uiteraard ook bij, net als broer Rens (14), diens vriend Bjorn (15) en Simone’s partner Peter.

Het gezelschap voelde zich best uitverkoren. “Ik heb voordat we vertrokken nog op Marktplaats gekeken. Daar werd fiks boven de prijs voor een kaartje geboden. Maar dat was niet aan ons besteed”, vertelt Simone.

Het werd een avond om nooit meer te vergeten, al moest het vijftal tot kwart over een ’s nachts wachten voordat ze het Spookslot in konden om daar de laatste Spooknacht mee te maken. “De bezoekers werden gedoseerd binnen gelaten en uiteindelijk stonden we anderhalf uur later buiten. Onze oudste heeft de route met zijn vriendje zelfs nog een tweede keer gelopen. De jongste was hiervoor te moe."

Na afloop kregen ze nog wat te drinken, popcorn en een aandenken aan deze bijzondere afsluiting. Weer een hebbedingetje voor de echte Efteling-fans.

