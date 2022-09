Roy Donders vereeuwigt lippen van vriendin Michelle in zijn nek

Roy Donders is sinds maart smoorverliefd op zijn Michelle. Dat heeft hij laten vereeuwigen met een tatoeage. In zijn nek prijken sinds kort de lippen van zijn vriendin.

Roy is dolblij met zijn tatoeage. Zijn Michelle vindt het een toffe verrassing, zo is te zien in een nieuwe vlog op zijn YouTube-kanaal. "Ik ben er echt heel blij mee", zegt ze als Roy de tatoeage onthult. "Wat lief!"