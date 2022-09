Abigail serveert in Erp de hapjes en drankjes op haar hoofd

De Ghanese Abigail Dekkers-Ohemeng uit Keldonk baarde bijna een jaar geleden opzien door stapels folders op haar hoofd rond te brengen. Inmiddels heeft ze er een werkplek bij. Bezoekers van hotel/restaurant Het Tramstation in Erp krijgen sinds kort hun hapjes en drankjes op een wel heel bijzondere manier geserveerd.

Vier bier, twee rosé, een witte wijn, twee cola en een sinas. Het zijn bestellingen waar ze haar hand niet voor omdraait. Sterker nog: ze zet het dienblad op haar hoofd en neemt in iedere hand nog een bord met eten mee voor de gasten. Eerder vertelde ze al aan Omroep Brabant: "Zo werkt dat gewoon in Ghana, dat stelt allemaal niks voor. Het doet ook geen pijn ofzo. Alleen de mensen hier zijn het niet gewend."

Abigail werkt inmiddels enkele dagen bij Het Tramstation in de bediening van het restaurant. Ook steekt ze een handje toe bij het hotel. De reclamefolders blijft ze er voorlopig nog even bij doen.

"Ze serveert alles op haar hoofd. Dat is heel bijzonder. Ze kan er tot tachtig kilo op dragen", vertelt Petra van Zutphen, eigenaresse van Het Tramstation. "Abigail werkte de laatste tijd voor een fastfoodketen in Uden. Maar dat was een heel gedoe met het vervoer. Ze woont hier praktisch om de hoek."

Volgens Petra vinden de gasten het 'geweldig'. "Ze heeft veel bekijks. Zo af en toe zetten we Afrikaanse muziek op tijdens het serveren. Ze voelt zich al helemaal thuis." En de gasten hebben al een manier gevonden om Abigail te zien serveren. "Die bestellen nog een extra rondje."

Bekijk hier hoe de vrolijke Abigail haar kranten rondbracht: