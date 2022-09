Jan graaft naar schatten in de Cuijkse grond

Jan Kusters (76) uit Vianen vindt de ene na de andere schat in de gemeente Land van Cuijk. Of het nu achttiende-eeuwse munten, Romeins geld of vuurstenen bijlen uit de prehistorie zijn, Jan weet ze boven de grond te halen.

Je mag hem niet 'de schatgraver van Land van Cuijk' noemen. “Nee, hahaha, dat ben ik echt niet.” Maar toch, als je naar de berichten in de media kijkt, duikt de naam Jan Kusters (76) regelmatig op. Elke keer weer met een bijzondere vondst. Op de woonkamertafel in zijn huis in Vianen (gemeente Land van Cuijk) laat hij wat van die vondsten zien. Zoals een stuk of acht munten uit de Romeinse tijd. “Dit is de top natuurlijk.” Het is de Romeinse muntschat die hij vond bij Sint Anthonis. Het zijn acht munten uit de periode 138 tot 268 na Christus. Tot de schat behoort een bronzen dubbelsestertii van de Romeinse keizer Postumus, die nooit eerder in Nederland boven water is gehaald. “Op een munt zie je Hercules in een tempel. Dat is bekend van de tempel die ooit bij Empel stond. Dus deze munt is echt Brabants.”

Acht Romeinse munten die Jan vond bij Sint Anthonis (foto: Jos Verkuijlen).

Maar het meest trots is Jan op de vuurstenen werktuigen die ook op tafel liggen. Hij vond ze in 2007 en 2008 op een akker bij Oeffelt. “Het was op een stukje grond van tien bij tien meter bij Oeffelt”, vertelt Jan. “Op die plek moet dus heel lang geleden een vuursteensmid zijn atelier gehad hebben om er pijlpunten en messen te maken. Dat je zoiets ouds vindt is fantastisch. Ik ben er trots op.”

Op een akker bij Oeffelt vond Jan deze vuurstenen voorwerpen (foto: Jos Verkuijlen)

Het is niet zo gek dat Jan in het Land van Cuijk zoveel bijzondere dingen vindt. Hij laat de Grotestraat in Cuijk zien. Daar wordt op dit moment een nieuw riool aangelegd. Nu de weg open ligt zie je heel goed dat er onder het wegdek de sporen van de oude Romeinse weg liggen. Dat was de weg van Maastricht naar Nijmegen. Maar ook vóór de Romeinse tijd waren er veel mensen die vlak langs de Maas woonden.

De Romeinse weg die door Cuijk loopt (foto: Jos Verkuijlen).

“De Romeinen hadden hier een fort met een dorp langs de Maas. Ze noemden het toen Ceuclum”, vertelt Jan. Er waren zo’n vijfhonderd soldaten gelegerd. “In het dorp zaten bedrijfjes. En die mensen hadden ook eten nodig. Dus in de omgeving van Cuijk waren allemaal boerengemeenschappen die zorgden voor het voedsel. Overal worden vondsten gedaan.”

Deze munten uit de achttiende-eeuw vond Jan op een akker bij Vianen (foto: Jos Verkuijlen)