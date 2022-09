Inbrekers slaan juwelierszaak in Oisterwijk kort en klein

Twee inbrekers richtten in juni een ravage aan bij Mignon Juwelier & Goudsmeden in Oisterwijk. Het tweetal sloeg de hele zaak kort en klein en ging er met een flinke buit vandoor. Bureau Brabant toonde maandagavond bewakingsbeelden van de inbraak en is op zoek naar de daders en meegenomen juwelen.

De twee mannen slaan in de vroege ochtend van maandag 20 juni toe aan de Dorpsstraat in Oisterwijk. Met grof geweld weten ze rond half vijf binnen te komen. De inbrekers gebruiken een krik om het rolluik omhoog te krijgen en slaan daarna met een zware moker de glazen winkeldeuren aan puin. Als het tweetal eenmaal binnen is, graaien ze zoveel mogelijk sieraden bij elkaar. Het lijkt erop dat ze weten welke vitrines ze moeten hebben, want het zijn de meest kostbare sieraden die ze meenemen. Ravage

De daders nemen niet alleen een enorme hoeveelheid sieraden mee, ze laten ook een enorme ravage achter. "Je komt binnen in een zee van glas", vertelt de eigenaresse in Bureau Brabant. Het personeel is de hele dag aan het opruimen. De voordeur, de deuren naar de etalages en een groot deel van de vitrines is kapotgeslagen door de inbrekers. Op de scooter

Opvallend genoeg laten de daders hun inbrekersgereedschap achter. Ze gaan er uiteindelijk op een scooter vandoor, mogelijk richting Tilburg. Een van de twee draagt een enorme zak met daarin de buit. Drie dagen na de inbraak wordt op een parkeerplaats aan de Van Kemenadelaan een armbandje gevonden. Het sieraad blijkt afkomstig uit de winkel aan de Dorpsstraat. De politie hoopt dat getuigen de inbrekers mogelijk gezien hebben of herkennen van de beelden. Verder kan het zijn dat gestolen sieraden ergens aangeboden worden.