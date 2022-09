Kickbokser Nieky Holzken gaat elektrische auto's verkopen

Kickbokser Nieky Holzken uit Helmond is niet op zijn mondje gevallen. En dus moet je van goeden huize komen om met hem te onderhandelen over de prijs van een auto. De oud-wereldkampioen wordt in december 39 jaar en hij denkt na over een leven na de topsport. En dus is hij, voorlopig aan huis, een autobedrijf begonnen.

Holzken wil zich richten op elektrische en hybride auto's. "Mijn bijnaam is The Natural, dus ik vind het wel mooi om me hierop te richten. Het is goed voor het milieu", zegt de kickbokser. "Er zijn heel veel autogarages, maar nog niet zoveel met elektrische auto's. Ik vind het ook heel leuk om met auto's bezig te zijn, het is een hobby en ik wil iets moois voor mijn kinderen opzetten." Nieky Holzken kende grote successen, maar hij denkt dat hij aan het einde van zijn kickbokscarrière is gekomen. "Ik ben bijna 39. De meeste kickboksers stoppen op 33- of 34-jarige leeftijd. Het is wel uniek dat ik nog meedraai op dit niveau." Nieky dacht de afgelopen anderhalf jaar al na over zijn leven na de sport.

"Ik wil ook wereldkampioen worden."

Holzken zit nog onder contract en moet nog vijf gevechten doen. De eerste is op 21 oktober in Kuala Lumpur. "Ik ben volop in training, vanmorgen heb ik 5 kilometer hardgelopen omdat er nog 6 kilo af moet. Ik ben op dieet en mijn vrouw maakt groentedrankjes die heel gezond zijn. Ik wil ook wereldkampioen worden. Ik ben heel competitief en anders zou ik het niet doen."

"Voor de Kia ga ik nog 19 inch sportvelgen bestellen."

Vier auto's heeft Nieky nu voor zijn huis staan. "Ik heb er hier alle ruimte voor. Ik woon in een drukke wijk in Helmond, dus iedereen kan het zien. Mensen komen aan om naar de auto's te vragen, dat is keimooi." Holzken stopt even bij een Kia. "Een Kia Sol uit 2018. 40 duizend kilometer gelopen en zo goed als nieuw. Heel veel opties, leren bekleding, airco in de stoelen, verwarming in de stoelen. Alleen de velgen zijn niet zo mooi, dus daar heb ik 19 inch sportvelgen voor besteld. Dan zijn ze wat dikker en spreken ze ook jongere mensen aan."

"In onze cultuur zijn het allemaal wel een beetje handelaren."