Vrouw (68) zwaargewond, politie zoekt fietsster die doorreed

De politie is op zoek naar een fietsster die een vrouw van 68 omverreed in de tunnel van de Stationsstraat in Helmond. De vrouw die op de fiets zat viel zelf ook, maar ze stapte daarna weer op de pedalen en vervolgde haar weg zonder gegevens uit te wisselen met het slachtoffer. De botsing gebeurde op 14 april. De vrouw die werd aangereden, is 'nog lange tijd zoet' met de gevolgen van de botsing, zo meldt de politie.

Het slachtoffer was met haar man aan het wandelen door de tunnel. Rond kwart over zeven 's avonds naderde er een fietsster. Ze riep wat en probeerde het stel te ontwijken, maar dat lukte niet. De vrouw van het paar werd geraakt en kwam ten val. Ze raakte hierbij zwaargewond. Reed te hard

De fietsster stapte na het ongeval weer op en vervolgde haar weg in de richting van de Annawijk. Volgens de politie is ze meermalen in de fout gegaan: ze reed veel te hard op een plek waar dat niet mocht, veroorzaakte een ongeluk en is zonder om te kijken naar het slachtoffer doorgereden. De vrouw die door de politie wordt gezocht, is 20 tot 35 jaar oud en zat op een bruin-groene oude Gazelle-damesfiets. Ze had kort zwart haar, een gezet postuur en haar lengte wordt geschat op ongeveer 1,70 meter. De politie zoekt ook getuigen.