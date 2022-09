Jong PSV op eigen veld fors onderuit tegen TOP Oss

Het is niet alleen voor het eerste elftal van PSV, maar ook voor Jong PSV dit seizoen erg lastig om de nul te houden. Op de eigen Herdgang verloor de ploeg van trainer Adil Ramzi met 0-3 van TOP Oss. De thuisclub heeft na vijf wedstrijden al elf tegendoelpunten moeten incasseren: het meeste van alle clubs in de Keuken Kampioen Divisie.

Dat TOP liefst driemaal wist te scoren, was bijzonder. In de eerste vier competitieduels kwam het tot vier treffers. Bovendien gingen de laatste drie duels verloren. Trevor David en Justin Mathieu scoorden in de eerste helft, Toshio Lake bepaalde even na rust de eindstand op 0-3. Aan TOP-zijde kregen Lake, Milan Hilderink en Richonell Margaret de gele kaart.

Door deze uitslag is Jong PSV nu de nummer 16 op de ranglijst; TOP Oss stijgt naar de elfde plaats.