Merijn is non-binair: 'Weet je niet hoe je me moet noemen, vraag het dan'

Merijn Sommer uit Veldhoven is non-binair. Hen is blij dat mensen langzaam maar zeker meer rekening houden met 'genderbewust taalgebruik', maar begrijpt het ook als iemand daar nog niet bij stilstaat.

De Taalunie publiceerde onlangs een aantal adviezen en mogelijkheden om de Nederlandse taal genderbewuster te maken. Bijvoorbeeld het verwijzen naar iemand met 'die' of 'hen'. Het taalinstituut wil daarmee bereiken dat 'alle genders zich individueel of als groep kunnen herkennen in een formulering en zich gerespecteerd voelen'.

Merijn is blij met de adviezen. Het gebruik van dit soort neutrale voornaamwoorden is best ingewikkeld, onderstreept Merijn: “Ik merk bij mezelf ook dat mijn hoofd automatisch andere dingen doet dan dat ik wil als ik die woorden gebruik. Je moet vooral veel oefenen.”